Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Петербурге 39-летнего руководителя регионального проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти б» — эта компания является одной из российских структур шведского концерна ИКЕА.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «коммерческий подкуп в особо крупном размере» — речь идет о 14 млн рублей, сообщает 3 сентября издание «Фонтанка».

По данным источника, между ИКЕА и строительно монтажной компанией «ЭТУ» был заключен договор о системах безопасности в ТРЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге, вокруг которого возник спор об оплате выполненных работ на 370 млн рублей. За 14 млн рублей топ-менеджер ИКЕА якобы подписал и передал представителю контрагента бумаги, которые позволяют «ЭТУ» взыскать сумму контракта в судебном порядке.

По данным «Фонтанки», сотрудник ИКЕА находится под подпиской о невыезде.