Новосибирск, , 10:05 — REGNUM Сотрудники следственного управления СКР по Новосибирской области участвовали в поисковой экспедиции, которая прошла на территории Кировского и Киришского районов Ленинградской области — по местам сражений в Великую Отечественную войну. Как отметили ИА REGNUM в ведомстве, на Ивановский пятак в годы войны была переброшена 85-ая стрелковая дивизия. Её костяк составляли, в том числе и новосибирские призывники.

Сотрудники новосибирского следственного управления СКР приняли участие в поисковой экспедиции по местам сражений в Великую Отечественную войну в Ленинградской области Nsk.sledcom.ru

Во время раскопок, с помощью криминалистической техники и металлоискателя, участникам поискового отряда «Поиск-МГИВ» Сибирского кадетского корпуса удалось найти под землей детали самолета Ил-2 с погибшим лётчиком. Их подняли на поверхность.

«По историческим заметкам известно, что штурмовик вышел на задание в составе авиационной группы и исчез с радаров в сентябре 1941 года. Дальше по запросам в архив Министерства обороны, установят бортовой номер машины, а главное, фамилию погибшего Героя», — уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

Останки солдата с воинскими почестями похоронят в братских могилах Красной Армии на кладбищах Ленинградской области.