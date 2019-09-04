Москва, , 07:42 — REGNUM В России медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут установлены дополнительные выплаты. Предложения по введению доплат должно подготовить правительство РФ. Соответствующее поручение по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшегося 20 августа 2019 года, дал президент России Владимир Путин.

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"Предоставить предложения, касающиеся… установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил продумать изменения повышающего коэффициента к компенсационным выплатам медработникам, которые приехали работать в села и посёлки на Крайнем Севере и в Арктической зоне. Также его поручения касаются снижения налоговой нагрузки на медучреждения и совершенствования отраслевой системы оплаты труда. Соответствующие поручения должны быть выполнены правительством РФ до 1 ноября 2019 года.

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Также в числе поручении — проработка предложений по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения, по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что в первичном звене российского здравоохранения наблюдается «провал», который не позволит достичь целей национального проекта «Здравоохранение». Глава государства отметил необходимость немедленной модернизации первичного звена.

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