Томск, , 06:36 — REGNUM В Томской области горячая линия «Осторожно: грипп!» работает круглосуточно, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Сезонную горячую линию по вопросам вакцинации и профилактики гриппа открыл областной департамент здравоохранения.

Жителям региона, имеющим вопросы по этой теме, предлагают звонить по телефонам 8−800−350−8850 (звонок бесплатный) и 8 (3822) 516−616. В том числе операторы смогут проконсультировать дозвонившихся по ассортименту аптек и ценам на медикаменты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартует с 4 сентября.

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