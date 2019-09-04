Анталья, Турция, , 00:21 — REGNUM Никто не видел, как произошёл несчастный случай с пятилетней девочкой в Анталье (Турция), рассказала её мать телеканалу РЕН ТВ.

«Как всё произошло, никто не видел», — сообщила женщина.

По её словам, она стала искать ребёнка через две-три минуты после того, как девочка пропала из виду.

«Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — добавила мать девочки.

Женщина сказала, что в отеле, где ребёнок купался в бассейне и утонул, не установлены камеры видеонаблюдения. Не было дежуривших сотрудников отеля и рядом с горкой и бассейном, как не было и спасателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятилетняя девочка из России утонула в бассейне в Анталье 3 сентября. Тело ребёнка пока находится в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции