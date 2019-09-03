Екатеринбург, , 18:30 — REGNUM Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам. Об этом журналистам сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Лётчик вернётся к полётам на текущей неделе, пояснили в авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт А321 пришлось экстренно посадить после того, как в двигатели попали птицы. Это произошло после взлёта из аэропорта Жуковского. Самолёт держал курс в Симферополь. Но после попадания птиц двигатели вышли из строя и лайнер начал снижаться.

С полным баком топлива пилоты смогли посадить самолёт и не допустить жертв среди пассажиров. За этот подвиг они были удостоены звания Героев России, а пятеро бортпроводников получили ордена Мужества.