Венеция, Италия, 3 сентября 2019, 15:18 — REGNUM Мэр Венеции Луиджи Бруньяро рассматривает возможность постепенного введения запрета на курение сигарет в общественных пространствах города, передает информагентство ANSA во вторник, 3 сентября.
По версии издания, мэра вдохновил пример Токио, где курение в значительной части города запрещено. Возможно, на первом этапе ограничения коснутся центральной части Венеции — окрестностей собора святого Марка и моста Риальто.
Ограничения могут быть введены с 2021 года.