История вопроса

Комплекс мер, направленных на снижение потребление табачных изделий. Существует два основных направления работы: разъяснительный — при котором потребителей предупреждают о последствиях курения табака; ограничительный — запрет на курение табака в определенных местах и в определенное время, повышение цен на табачную продукцию.



Самыми курящими странами в мире остаются Китай, Индонезия, Греция и Россия. В России ужесточили антитабачное законодательство с 2014 года и продолжают реализацию программ по снижению количества курильщиков. Министерство здравоохранения сообщает, что потребление табака среди россиян снизилось на 20%.