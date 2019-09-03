Невысокая трудоустроенность российских женщин объясняется гендерными барьерами и кредитными отпусками, но многие из них умело совмещают семью и профессию, отметила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Росстата о том, что только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, она пояснила:

Москва, , 13:57 — REGNUM «Говоря про профессиональную деятельность женщин, нельзя отрицать, что гендерные барьеры, связанные с декретными отпусками и воспитанием детей, сохраняются как при приеме на работу, так и в аспекте дальнейших продвижений. Однако, сейчас множество женщин умеют умело совмещать семью и профессию.

Некоторые фирмы предлагают гибкий график и возможность работать из дома. Все, кто желает сделать карьеру в России, ее обязательно сделают — это вопрос приоритетов. Но надо понимать: для построения реальной карьеры, не следует долго рассчитывать на скидку и особые условия в виде гибких графиков! Виктория Данильченко

Несмотря на то, что согласно результатам различных исследований женщины постепенно вытесняют мужчин из мужских профессий, а также руководящих должностей, на мой взгляд, превосходство мужчин на рынке труда всё же присутствует.

Могу сказать на собственном примере, сейчас гендерное неравенство в области адвокатуры нивелируется, состав по признаку половой принадлежности постепенно приближается к паритету. Однако, зайдите на сайт любой крупной юридической фирмы — всегда партнеров мужчин больше, чем женщин. И требования к кандидатам — женщинам предъявляются более жесткие».

Напомним, ранее Росстат приводил данные, согласно которым в 2018 году были трудоустроены 53,2% российских женщин, тогда как занятость среди мужчин составляла 67,8%.По оценке экспертов, женщины как дискриминируемая категория, первыми попадают под сокращения.

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