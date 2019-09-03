Новосибирск, , 12:36 — REGNUM В Новосибирской области за период с января по августа текущего года звание «Ветеран труда» присвоено 1 827 новосибирцам, а почётного звания «Ветеран труда Новосибирской области» удостоены 6 740 тружеников. Такие цифры ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Звание присваивается за многолетний плодотворный труд и продолжительный стаж работы. Для имеющих эти звания в регионе предусмотрены ежемесячные выплаты, компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, оплата в размере 50% стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Материальная поддержка ветеранам труда и ветеранам труда Новосибирской области осуществляется за счёт средств областного бюджета.

Как отмечается на сайте министерства труда и социального развития области, ежемесячная денежная выплата для ветеранов труда составляет 372,79 рублей, единовременная выплата — 621,33 рублей.