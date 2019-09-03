Москва, , 12:22 — REGNUM В России утвержден план мероприятий по реформе психоневрологических интернатов. Дорожная карта опубликована на сайте Минтруда РФ.

Читайте также: Миллиарды на психоневрологические интернаты предлагают тратить «поумнее»

Мероприятия направлены на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан с психическими расстройствами до 2024 года.

Предусматривается проработка мер социальной и финансовой поддержки для стимулирования ухода родственников за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

Кроме того, планируется создание тренировочных баз для развития самостоятельного проживания в быту психически больных граждан. Предусмотрены и другие мероприятия по реформированию психоневрологических интернатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение проверить условия проживания в психоневрологических интернатах (ПНИ).

Подробнее по теме: В регионах «отревизируют» пациентов психоневрологических интернатов