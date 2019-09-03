Абу-Даби, , 13:24 — REGNUM Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов поручил Национальному совету по делам СМИ взять под контроль размещение материалов на платформах социальных сетей с целью защиты репутации государства на региональном и международном уровнях. В ходе заседания Кабинета вице-президент, премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум поручил правительственному управлению по связям с общественностью также осуществить мониторинг новостных программ, выходящих в прямом эфире. Об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Премьер-министр ОАЭ предупредил о способности социальных сетей вызвать хаос и дестабилизировать текущую ситуацию в стране, отметив, что никто не имеет права подрывать авторитет государства, используя интернет-платформы в личных целях. Шейх подчеркнул, что данное поручение будет исполняться в тесной координации с министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Сообщается, что Кабинет разработает правовые и процедурные рамки для выполнения директив шейха Мохаммеда. Кроме того, он также предоставит премьер-министру ОАЭ 100-дневный план, в который помимо деятельности по контролю за СМИ также войдут вопросы улучшения работы государственных учреждений и укрепления экономического роста страны.