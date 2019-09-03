Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин проведёт под домашним арестом ещё полгода. Меру пресечения фигуранту уголовного дела о превышении должностных полномочий продлил Ворошиловский районный суд.

В ближайшее время защита обжалует решение суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, что материалы уголовного дела, фигурантом которого в начале 2019 года стал Илюгин, направлены в суд. Об этом сообщалось 12 августа.

Чиновнику предъявлено обвинения по двум статьям УК РФ — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи считают, что преступления Илюгин совершил с 2011 по 2017 годы в должности архитектора Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

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