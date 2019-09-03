Владивосток, , 10:28 — REGNUM Океанский лайнер Costa Venezia, спущенный на воду в 2019 году, сможет принять до пяти тысяч гостей Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

Накануне судно итальянской компании пришвартовалось к причалу морского вокзала в морском порту Владивосток. Всего на лайнере 2116 кают. Номерной фонд судна, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы. По сообщениям местных СМИ стоимость проживания в необычном отеле составит до 64 тысяч рублей в сутки.

Читайте также: Подготовка к V Восточному экономическому форуму — трансляция

Costa Venezia пробудет во Владивостоке до 7 сентября. В пресс-службе «Росморпорта» отметили, что практика использования лайнера для обслуживания гостей — не новая. В прошлом году у гостей форума была возможность проживать на круизном судне Сosta Neo Romantica.

Пятый, юбилейный, Восточный экономический форум состоится 4−6 сентября на острове Русском во Владивостоке. Его деловая программа включает 50 мероприятий. Ожидается, что мероприятия форуме посетят более восьми тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятый Восточный экономический форум посетят более 8 тысяч гостей