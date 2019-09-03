Воронеж, , 09:57 — REGNUM Около полутора тысячи курсантов принято на первый курс Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, базирующейся в Воронеже, в августе 2019 года. 2 сентября в Воронежском гарнизоне Западного военного округа состоялась торжественная линейка для первокурсников, сообщила пресс-служба ЗВО.

В общей сложности День знаний на территории Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Воронежском гарнизоне Западного военного округа посетили более четырёх тысяч гостей, в том числе — родных курсантов-первокурсников ВУНЦ ВВС ВВА.

Традиционно во время построения командного, офицерского и курсантского состава старт нового учебному году дали ветеран академии и первокурсник — ударом в колокол, найденный на территории вуза во время Великой Отечественной войны. После торжественного построения состоялось прохождение торжественным маршем и плац-концертом роты почетного караула академии.

Отметим, что первая торжественная линейка в вузе, посвященная Дню знаний, состоялась 1 сентября 1919 года.