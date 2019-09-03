Москва, , 07:52 — REGNUM В Москве 7 и 8 сентября будут работать бесплатно музеи, сообщает 3 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что вход для посетителей откроют 80 городских музеев.

«В специальную программу к 872-летию Москвы вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы», — говорится в информации.

Например, в музее Владимира Высоцкого подготовили экскурсию «На Большом Каретном». Она пройдёт по местам детства поэта. Гостей музея-заповедника «Царицыно» ждёт концерт.