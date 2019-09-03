Саратов, , 07:43 — REGNUM Российский автор и исполнитель Игорь Николаев во время концерта в Саратове сообщил зрителям, что за словами «3 сентября» в известной песне Михаила Шуфутинского нет никакого смысла. Об этом 2 сентября сообщил портал «Регион 64».

«Могло быть и третье октября», — сказал Николаев, добавив, что в этом случае слова просто удачно легли на музыку (он является автором композиции) и его ничего не связывает с этой датой. Концерт композитора прошел в рамках церемонии вручения премии «Высота» для преподавателей вузов.

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В какой-то момент многие пользователи сети стали отмечать день 3 сентября, песня Шуфутинского стала мемом. Например, в этот день можно увидеть публикации с вопросом: «Перевернул?» или различные «демотиваторы».

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