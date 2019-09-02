Менло-Парк, США, , 19:46 — REGNUM В социальной сети Facebook может появиться новая функция, которая позволит скрывать количество лайков под публикациями пользователей. Об этом 2 сентября сообщает техноблог TechCrunch.

Прототип новой функции был обнаружен в приложении Facebook для Android специалистом по реверс-инженирингу Джейн Мачунг Вонг.

Сообщается, что в пресс-службе Facebook подтвердили изданию, что рассматривают возможность тестирования функции скрытия лайков, однако сроки начала тестирования назвать отказались.

Следует отметить, что концепция использования лайков в последнее время всё активней пересматривается в различных социальных сетях. Таким образом разработчики стремятся побудить пользователей к более содержательному общению.

Так, в июле новая версия дизайна, в которой пользователи не могут просматривать лайки под чужими публикациями, начала внедряться в социальной сети Instagram. Осенью минувшего года также стало известно об аналогичных планах администрации сервиса микроблогов Twitter.

В августе сообщалось, что функция скрытия количества лайков и репостов под публикациями тестируется и в российской социальной сети «ВКонтакте».

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