Омск, , 05:49 — REGNUM В Омске на торжественной линейке 2 сентября в гимназии №19 заметили омского губернатора Александра Буркова. Оказалось, что глава региона проводил сына в первый класс.

При этом, как передаёт «12 канал», Бурков пришёл на линейку не как политик, а как отец. Он не поднимался на сцену и не произносил речей, наблюдая за своим ребёнком в окружении других родителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области 2 сентября прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. Всего в регионе за парты сели 27 тысяч первоклассников.

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