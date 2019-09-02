Омск, , 08:41 — REGNUM В Омской области в этом году за парты сели 27 тысяч первоклассников, в том числе 15 тысяч — в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в региональном правительстве.

Во всех 712 образовательных организациях региона прошли торжественные линейки.

Районы Омской области получили на подготовку к учебному году 124,3 млн рублей из областного бюджета. Омск на эти цели из областного бюджета получил 91,2 млн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в омском селе Петропавловка открылась школа, оснащённая самым современным оборудованием. Здесь есть мобильные классы, лингофонные кабинеты, робототехника и так далее.

Читайте также: В омском селе открыли ультрасовременную школу