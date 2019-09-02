с.Отрадное, , 17:47 — REGNUM Сразу девять новых школ приняли учеников 2 сентября в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Новые школы открылись в Новоусманском, Бобровском, Терновском муниципальных районах и в городе Воронеже, до конца года заработает 21 новый детский сад.

Новая школа в Отрадном Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Так, школа на 1224 ученика, построенная в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», открылась в селе Отрадное Новоусманского района. В первый учебный год СОШ №2 приняла 760 школьников, причем первых классов здесь открылось сразу шесть.

На торжественной линейке побывал о. губернатора Виталий Шабалатов. Перед линейкой Виталий Шабалатов и другие почетные гости осмотрели новую школу: спортивный и гимнастический залы, кабинет робототехники, кабинет кулинарии, кройки и шитья, лаборатории, мастерские, учебные классы, медиатеку и другие.

Как рассказала директор школы Наталья Суверина, в школе будут учиться дети не только из Отрадного, но и из соседних населенных пунктов — Новой Усмани, Нечаевки и Александровки. Для этого организованы четыре школьных маршрута, причем школьными автобусами добираются около двух третей всех учащихся. В связи с востребованностью автобусов глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов попросил областные власти помочь с расширением автопарка. Виталий Шабалатов дал поручение проработать варианты решения проблемы.

«За последние несколько лет Воронежская область сделала серьезный рывок в плане обеспечения школьного и дошкольного образования материально-технической базой. Правительство и губернатор уделяют большое внимание таким объектам, они внесены в трехлетний план строительства и капитального ремонта. Сегодня в Отрадном появилась не просто новая школа, она современная, оснащена оборудованием по последним стандартам. Здесь созданы все условия, чтобы дети получали знания самого высокого уровня. В наши школы и детские садики едут работать из приграничных областей, хотят возить к нам детей — по-моему, это показатель качества», — отметил и.о. главы региона, выступая на линейке.

И.о. губернатора также преподнес подарок школе — это сертификат на 350 тысяч рублей на приобретение коммунальной техники для содержания территории.