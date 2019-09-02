Москва, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с началом нового учебного года. Запись появилась 2 сентября на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Школьный класс

"Всех школьников, студентов, преподавателей поздравляю с началом нового учебного года. Отдельно хочу поздравить ребят, которые впервые сегодня сядут за парты, — это почти 2 млн первоклассников», — написал глава правительства.

Он пожелал, чтобы наступивший год был успешным и интересным.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах России 2 сентября проходят торжественные линейки.

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