Посёлок городского типа Коктебель , Крым, , 16:31 — REGNUM Проект реконструкции набережной Коктебеля предполагает существенное увеличение пляжной территории. Об этом 2 сентября журналистам рассказал вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

«Проект предполагает масштабную площадь озеленения: пляжная территория будет увеличена почти в два раза и сможет вместить около 5 000 человек», — отметил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму утвердили проект реконструкции набережной Коктебеля, который подразумевает разделение набережной на пять зон: тихую, культурно-историческую, парковую, торгово-гастрономическую и фестивальную.

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