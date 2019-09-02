Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM «Золотая» реконструкция школы № 106 в Екатеринбурге действительно вызывает вопросы, хотя сама по себе помощь родной школе — это «очень правильно». Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

«Со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить», — сказал глава региона.

Тем не менее, губернатор выразил благодарность инициатору ремонта, бизнесмену Андрею Симановскому за то, что он думает «не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем». Было бы хорошо, если бы всё больше и больше предпринимателей тратили свои средства подобным образом, считает Куйвашев.

Напомним, школа № 106 в Екатеринбурге пережила в этом году «золотой ремонт»: интерьеры учреждения покрылись позолотой и малахитом. Изменения вызвали резкую критику в соцсетях, хотя нашлись и защитники нового стиля.

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