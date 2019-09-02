Черкесск, , 15:24 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 2 сентября напутствовал учащихся на линейке в гимназии №9 республиканского центра. Он поздравил их с началом нового учебного года и пообещал, что власти региона продолжат создавать в республике условия для всестороннего развития детей, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам Темрезова, в Карачаево-Черкесии в этом учебном году пошли в школу более шести тысяч первоклассников. Самое главное для них, что «в стенах школы они обретут множество друзей, и эта дружба останется с ними на долгие годы», а с трудностями, которые возникнут на пути к знаниям, помогут справиться учителя и взрослые, пообещал глава субъекта.

Как отметил Темрезов, в Карачаево-Черкесии в настоящее время продолжена работа по созданию новых школ и детских садов: возводятся три детских сада на 400 мест, в том числе 180 ясельных и школа на 400 мест в Черкесске.

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