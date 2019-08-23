Черкесск, , 17:29 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии 1 сентября откроют двери для своих воспитанников 177 школ. За парты в них сядут более 52 тысяч детей, из них 6200 — первоклассников, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Кроме того, в 2019 — 2020 учебном году в Карачаево-Черкесии будут функционировать 20 средних профессиональных образовательных организаций, 135 детских садов и 51 организация дополнительного образования, в том числе 27 — в сфере образования и 24 — в сфере культуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии все еще работают в две смены 35 школ — пятая часть всех школ республики. Полностью на односменный режим работы все учебные заведения будут переведены к 2025 году.