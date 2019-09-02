Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM «Резиновая» школа № 23 в Екатеринбурге приняла 640 детей в первоклассники. Об этом сообщает «Новый день».

Торжественная линейка из-за дождливой погоды прошла в просторном актовом зале, который смог вместить в себя всех детей. На ней присутствовали директор учреждения Ольга Михайлова и свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков.

В школе сформировали 21 первый класс с буквами от «А» до «Х». Михайлова уточнила, что больше учреждение вместить первоклассников не сможет — это уже максимум.

Напомним, в 2019 году Екатеринбург переживает «школьный коллапс». Школы города, особенно в относительно новых и отдалённых от центра районах, оказались переполнены первоклассниками.

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