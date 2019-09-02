Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM Глава свердловского минздрава Андрей Цветков совершает поездки по региону после скандала с нижнетагильскими хирургами. Об этом сообщает ЕАН.

По данным источника, перед министром стоит задача не допустить возможные конфликтные ситуаций в медучреждениях.

30 августа Цветков уже посетил больницу в Каменске-Уральском и даже сформировал ряд поручений, которые теперь нужно выполнить за 10 дней. Ожидается, что министр наведается в городскую больницу Красноуральска, где едва не произошла «итальянская забастовка» медсестёр.

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов. Скандал вышел сначала на областной, а потом и на федеральный уровень — в итоге врачей уговорили остаться, предложив компенсации за переработки и более адекватные условия труда.

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