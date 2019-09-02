Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут в Ростове-на-Дону 3 сентября. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Свечи и цветы в память о погибших Дарья Драй © ИА REGNUM

Традиционная патриотическая акция пройдет 3 сентября у центрального входа в парк им. М. Горького со стороны улицы Большой Садовой Ростова-на-Дону.

«В ходе акции желающие смогут образовать из свечей слово «НЕТ», а также высказать свое мнение об угрозе экстремизма на большом баннере», — сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В историческом парке «Россия — моя история» пройдет круглый стол, на котором руководители общественных организаций обсудят мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи.

В этот день в Старо-Покровском храме состоится панихида по погибшим вследствие террористических актов и в борьбе с терроризмом. В 16.00 в парке им В. Черевичкина состоится концерт ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Напомним, что день солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям, которые произошли 1−3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда террористы захватили школу.