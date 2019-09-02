Магадан, Магаданская область, , 09:20 — REGNUM Торжественный митинг, посвящённый 74-й годовщине окончания Второй мировой войны, прошёл в Магадане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для дальневосточников 2 сентября имеет особое значение, ведь именно здесь 74 года назад была поставлена точка в войне. Были освобождены Южный Сахалин, Курильские острова, территории северо-восточного Китая и Кореи.

В сквере Победы собрались ветераны, школьники, студенты, представители общественных организаций и политических партий.

«74 года назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Миллионы человек выживали под бомбами и снарядами. 80 миллионов людей погибло. Это невосполнимая утрата. Весь мир хочет, чтобы таких войн больше не было никогда. Спасибо ветеранам, спасибо тем, кто своим трудом помогал стране пережить войну», — обратился на митинге от имени главы региона Сергея Носова вице-губернатор Андрей Колядин.

После минуты молчания прозвучал троекратный салют и состоялось возложение цветов к монументу «Узел Памяти» — памятнику героям фронта и тыла Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября отмечается 74-я годовщина в победе над милитаристской Японией. Повсеместно проходит митинги, чествуют ветеранов боевых действий.