Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Екатеринбургская школа № 106, получившая «золотой ремонт» на деньги крупного бизнесмена Андрея Симановского, будет негативно влиять на психику детей. Об этом заявил блогер-урбанист Илья Варламов у себя в блоге.

По словам урбаниста, отремонтированная школа теперь похожа на цыганский дворец. Позолоченные интерьеры, считает Варламов, «беспомощны, случайны и очень слабы».

Блогер полагает, что получившийся результат негативно повлияет на психику учащихся.

«Понять, почему он плохой смогут не все, но те кто поймёт — заберут из этой школы своих детей», — считает урбанист.

Напомним, школа № 106 уже дважды получает ремонт от предпринимателя Андрея Симановского. В 2018 году обновлению подверглись классы математики и русского языка, в 2019 — вся школа.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале День знаний отмечают под дождём