Аккра, , 09:08 — REGNUM После серии нападений правительство Ганы приняло решение о вооружении всех сотрудников дорожной полиции страны, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, правительство Ганы намерено предоставить дорожным полицейским тысячи бронежилетов, а также оружие.

Министр внутренних дел страны Амброуз Дери заявил, что новое вооружение позволит полиции бороться с насильственными преступлениями и защищать себя.

Напомним, что в прошлом месяце в стране было убито пять офицеров дорожной полиции. Последний случай произошел в среду, 28 августа. Тогда преступники открыли огонь по двум офицерам после того, как они отказались остановить автомобиль по просьбе сотрудников полиции.