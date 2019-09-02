Кызыл, , 08:39 — REGNUM Первого сентября в Туве прошёл день исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики. По словам главы республики Шолбан Кара-оола, в этот день 1943 года две сотни тувинских добровольцев отправились на фронты Великой Отечественной войны.

«Тува дала Красной Армии более 3,5 тысячи воинов: танкистов, летчиков, кавалеристов. Я поздравляю вас с днем, который символизирует храбрость, мужество наших предков!» — написал он на своей странице в соцсети «Вконтакте».

В этот день в столице Тувы прошла церемония посвящения в ряды движения «Юнармия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики, целью церемонии стало увековечивание памяти тувинских добровольцев и воспитание у подрастающего поколения патриотизма, ответственного и бережного отношения к своей Отчизне.

«Мы, старшее поколение хотим, чтобы выросло поколение граждан бережно относящихся к истории и традициям нашей Родины, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны», — отметила председатель Совета общественной организации «Потомки Тувинских фронтовиков-Тувинских Добровольцев» Наталья Монгуш.

Читайте также: День знаний в России 1 сентября — трансляция