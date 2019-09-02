Киншаса, , 07:51 — REGNUM Католический епископ из Демократической Республики Конго (ДР Конго) заявил, что незаконная вырубка редкого дерева мукула на юго-востоке страны угрожает существованию вида. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

«В то время, как весь мир осуждает разрушительные пожары в Амазонии, экологическая катастрофа разворачивается прямо рядом с нами», — заявил Фульдженсе Мутеба Мугалу.

Епископ прихода Килва-Касенга в провинции Верхняя Катанга обвинил в беззаконии граждан Китая и людей, близких к конголезскому правительству. По словам Мугалу, он опасается, что незаконная вырубка будет распространяться и на национальный парк Кунделунгу, который является официально охраняемой территорией.

Древесина мукула, с ее отличительным красным цветом, популярна в Китае, где она используется для изготовления мебели. Медленно растущее дерево уже находится под угрозой исчезновения в соседней Замбии, сообщают журналисты агентства.

По их словам, католическая церковь очень влиятельна в ДР Конго, и рассматривается многими конголезцами как авторитет в области морали.