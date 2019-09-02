Кигали, , 07:16 — REGNUM Жителям трущобы недалеко от востребованного района столицы Руанды приказали покинуть свои дома к началу ноября и переехать в квартиры, которые были построены в районе на окраине города в рамках проекта по расселению трущобы. Об этом сообщает ВВС Africa.

Мэр Кигали Пуденс Рубингиса сообщил журналистам, что решение было принято, потому что трущоба была построена на болоте, которое считается «зоной повышенной опасности».

Однако жители выразили недовольство проектом и заявили, что на самом деле их земля продается иностранному инвестору без их согласия. Они сказали ВВС, что с ними не проконсультировались по поводу расселения, и они предпочли бы получить надлежащую денежную компенсацию за свою землю, которая стоит дорого из-за соседства с престижным пригородом Кигали — Ньярутарамой.

«Наша земля и недвижимость дорогие, они не хотели платить всем нам, поэтому строят дома, чтобы выселить нас насильно», — сказал один из жителей BBC.

Многие жители трущоб зарабатывают на сдаче комнат в аренду. В многоквартирных домах, которые находятся далеко от центра города, они лишатся этого источника дохода, сообщает ВВС.

«Они без нашего согласия везут нас в небольшие квартиры — это незнакомый для нас образ жизни, там не будет земли. Они должны заплатить нам и позволить нам быть свободными», — сказал другой житель.

Напомним, закон Руанды об экспроприации земли обещает «справедливую компенсацию в денежной или любой другой форме, взаимно согласованной между экспроприатором и лицом, подлежащим экспроприации».