Сретенск, Забайкальский край, , 06:43 — REGNUM За все 55 лет существования в средней общеобразовательной школе №1, расположенной в поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края, ни разу не делали ремонт. Но дело, похоже, сдвинулось с мёртвой точки после того, как это общеобразовательное учреждение посетил новый глава региона Александр Осипов. Подробности сообщает губернаторская пресс-служба.

В здании, где обучается более 450 детей, требуется замена системы отопления, окон, полов.

«Проектно-сметная документация по школе направлена министерству экономического развития, на следующий год планируется финансировать капитальный ремонт, это здание стоит в очереди в приоритетном порядке. Как только будут доведены лимиты денежных средств, эту школу включим в план», — пояснил заместитель министра образования края Евгений Егоров.

Говоря о необходимости капитального ремонта в других школах, Александр Осипов отметил:

«Попробуем поменять везде окна, потом сделать нормальное отопление. Если будут находиться еще средства, то будем проводить и другие работы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, все праздничные мероприятия, посвящённые началу учебного года, в Забайкалье проводятся сегодня, 2 сентября. За парты сели порядка 150 тысяч школьников.

Александр Осипов уже посетил торжественную линейку в читинской школе №42, в которой будут учиться 750 детей, 90 из которых являются первоклассниками.

Читайте также: Глава Забайкалья: «Пусть ученики будут друг другу братьями и сестрами»