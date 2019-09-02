Чита, , 06:23 — REGNUM В Забайкальском крае все торжественные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года начались сегодня, 2 сентября. Как сообщает губернаторская пресс-служба, глава региона Александр Осипов уже порывал на торжественной линейке в читинской школе №42, в которой будут учиться 750 детей, 90 из которых являются первоклассниками.

1 сентября в читинской школе Правительство Забайкальского края

«Это самый удивительный и яркий период в жизни. Сегодняшний день особенно важен для первоклассников. Вы вступаете в новый жизненный этап, в котором научитесь читать, писать, считать, будете обретать новых друзей. Пусть ученики будут друг другу братьями и сестрами, а преподаватели станут вторыми мамами и папами», — подчеркнул врио губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году за парты за парты сядут порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. В сравнении с информацией годичной давности получается, что число школьников в регионе увеличилось на 6 тысяч человек (тогда в Забайкалье насчитывалось 144 тысячи учащихся общеобразовательных учреждений).

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