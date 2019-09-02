Петропавловск-Камчатский, , 04:56 — REGNUM Учебный год на Камчатке начался с молебна. Он прошёл в кафедральном соборе в Петропавловске-Камчатском, в нём приняли участие руководители системы образования региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В молебне приняли участие зампред правительства края, курирующая образование, Виктория Сивак, глава минобразования Александра Короткова, уполномоченная по правам ребенка Иннеса Койрович, школьники и их родители.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 и 2 сентября отмечают День знаний.