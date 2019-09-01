Москва, , 12:15 — REGNUM Посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) побила рекорд, об этом 31 августа сообщает ТАСС.

По данным издания, в течение дня мероприятие посетили свыше 173 тыс. человек, что никогда прежде не наблюдалось за все годы проведения фестиваля.

Примечательно, что установлению нового рекорда не помешали даже погодные условия: сильнейший туман привел к тому, что организаторы мероприятия вынуждены были перенести показательные полеты.

Напомним, МАКС-2019 проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На мероприятии было представлено свыше 820 компаний, в том числе и из-за рубежа. Все в салоне приняли участие 33 государства.

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