Первоуральск, Свердловская область, , 19:17 — REGNUM На территориях школ вводят пропускной режим. Основанием для этого стали новые требования к антитеррористической безопасности таких объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Железный забор (cc) zoosnow

В свердловском городе Первоуральске — пригороде Екатеринбурга — за забор школы №9 раньше мог пройти любой желающий. Но с августа на всём периметре был введён пропускной внутриобъектовый режим. Теперь на территорию школы могут попасть только учащиеся, сотрудники и родители учеников. Рядом со срочно поставленной вместо калитки глухой металлической дверью находится кнопка вызова охранника.

Территорию расположенной в нескольких сотнях метров школы №10 пока закрыли калитками. Рядом — объявления о том, что с 1 сентября вход будет по пропускам. Тем, кто за многие десятилетия привык проходить из берёзовой рощи на улицу Трубников по пришкольному участку (а таких не один десяток) рекомендуют заранее планировать маршрут.

Причиной для таких мер стало изданное 2 августа 2019 года постановление правительства России за номером 1006. Этим документом за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения России либо так или иначе относящихся к его сфере деятельности, а также

форма паспорта безопасности объектов (территорий). Согласно им, все эти объекты разделены на четыре категории. А в статье 18 данных требований среди мер по антитеррористической защищённости первой указана организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов. При этом речь идёт как о собственно зданиях школ, так и о площадке по всему периметру школьного забора.

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