Душанбе, , 09:33 — REGNUMСотрудники органов внутренних дел Согдийской области Таджикистана сожгли около 700 кг наркотиков. Об этом сообщает 31 августа агентство «Авеста» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

В министерстве отметили, что наркотические средства проходили по 256 уголовным делам, судебные приговоры по которым вступили в законную силу. Правоохранители сожгли 25 кг героина, 423 кг гашиша, 144 кг опиума, 35 кг каннабиса и 5,4 тыс. кустов наркосодержащих растений.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа сотрудники органов внутренних дел Таджикистана сожгли 1,7 тонны наркотиков, в том числе 49 кг героина, 465 кг опиума, 346 кг гашиша и 850 кг каннабиса.

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