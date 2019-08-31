Вашингтон, , 05:20 — REGNUMО досрочном освобождении жителя Алабамы, отсидевшего в тюрьме 36 лет за кражу $50,75, сообщили NBC News.

Житель Алабамы отбывал пожизненный срок, хотя украл всего полсотни долларов в 1983 г. при налёте на пекарню. Освободили его 30 августа благодаря внесённых в законодательство изменениям.

К пожизненному сроку он был приговорён из-за того, что у него перед этим было два тюремных срока, а в то время в Штатах действовал «Закон трёх ошибок».

Этот закон и применили к грабителю, который до этого был признан виновным в воровстве и краже со взломом. Ограбление пекарни как раз и оказалось «третьей ошибкой», отправившей его пожизненно за решётку.