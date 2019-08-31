Екатеринбург, , 03:54 — REGNUMВ Свердловской области уже полгода как упразднена должность главного хирурга в минздраве региона. Об этом сообщает ЕАН.

Пост был убран из штатного расписание министерства около шести месяцев назад, подтвердил пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков.

Впрочем, уверяют в министерстве, причин для беспокойства нет. В ведомстве числятся главный внештатный хирург Евгений Левчик, а также глава отдела организации медпомощи взрослому населению Валентин Ерёмкин, по совместительству — глава аттестационной комиссии хирургов Свердловской области. Эти специалисты курируют вопросы хирургии и могут участвовать в разрешении проблемных ситуаций в отрасли.

Напомним, в Нижнем Тагиле «взбунтовались» хирурги. Врачи массово ушли из двух больниц города из-за экстремальных перенагрузок. После диалога с властями их удалось убедить вернуться на новых условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Хирурги двух нижнетагильских больниц отозвали заявления об увольнении