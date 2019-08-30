Санкт-Петербург, , 23:57 — REGNUMКомитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга предупредил горожан о неблагоприятных метеорологических условиях в Северной столице, которые сложатся в последний день лета.

Санкт-Петербург, лето 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно прогнозу специалистов, в ночные и утренние часы 31 августа метеорологические условия будут способствовать загрязнению атмосферы, объявлена первая степени опасности.

В данном случае имеется в виду особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Предупреждения первой степени опасности составляются в случаях, когда ожидается рост концентраций примесей в атмосферном воздухе выше ПДК.

Напомним, в конце августа в Петербурге установилась необычно жаркая погода, а 29 августа даже был повторен температурный рекорд 1942 года.

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