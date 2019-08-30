Махачкала, , 18:00 — REGNUMСоветский районный суд города Махачкалы рассмотрел уголовное дело против бывшего руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2017 году Эфендиев своим распоряжением незаконно принял на обслуживание в правительственный гараж иномарку, которая принадлежала частному лицу и не была закреплена за данным госучреждением. В результате бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму более 360 тысяч рублей.

Эфендиев свою вину признал и полностью возместил причиненный ущерб, что послужило смягчающим обстоятельством. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Исмаил Эфендиев возглавил администрацию главы и правительства Дагестана в феврале 2016 года, когда республикой руководил Рамазан Абдулатипов.

В ноябре 2017 года новый глава региона Владимир Васильев на пост председателя администрации назначил Владимира Иванова, а Эфедиев стал его заместителем. Однако 24 сентября, спустя два дня после задержания, Васильев освободил Эфендиева от этой должности.