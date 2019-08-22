Махачкала, , 09:19 — REGNUM

Племянник экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, бывший руководитель правительственного гаража республики ГКУ «Автохозяйство» Асхабали Абдулатипов вскоре предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий и растрате. Он обвиняется в причинении ущерба бюджету республики на сумму свыше 25 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что Асхабали Абдулатипов с 2013 по 2017 годы незаконно принял на техническое обслуживание в правительственный гараж шесть иномарок, принадлежащих частным лицам. Действовал он, по версии обвинения, «руководствуясь корыстным мотивом в угоду других лиц, а также личной заинтересованностью».

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд города Махачкалы. В прокуратуре добавили, что причинённый обвиняемым ущерб бюджету возмещен в полном объёме.

Напомним, Асхабали Абдулатипов был задержан 4 июля 2018 года, спустя два дня заключён под стражу. Однако 11 февраля следующего года Верховный суд Дагестана отпустил его под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами данного уголовного дела о незаконном обслуживании частных автомобилей также являются бывший первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев и экс-руководитель администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев.

Читайте ранее в этом сюжете: Племянника экс-главы Дагестана выпустили из-под стражи