Москва, , 16:26 — REGNUMОбследовать своего домашнего питомца и сделать ему прививку от бешенства 31 августа в Москве можно будет бесплатно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

В этот день в семи зонах будут работать бесплатные площадки, куда хозяева смогут привести своих питомцев на осмотр ветеринара и получить бесплатные консультации. Сделать это можно будет в семи зонах: парках «Надежда», «Садовники», «Ангарские пруды», «Отрадное», парке Олимпийской деревни, в сквере имени Ф. Полетаева и в зоне отдыха «Площадь Юности».

Акция продлится с 11:00 до 19:00. В этот период на каждой площадке будут дежурить автомобили неотложной ветеринарной помощи. Специалисты будут проводить клинический осмотр домашних животных, при необходимости сделают ему прививку от бешенства. Также животному на приеме можно будет постричь когти и почистить уши.

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