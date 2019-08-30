Белгород, , 16:20 — REGNUMБесплатные курсы для школьников 8 и 9 классов по основам программирования можно освоить в Белгородской области на основе площадки «Яндекс.Лицей». Программа обучения рассчитана на два года, занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня. О старте проекта объявила 30 августа пресс-служба губернатора и правительства региона.

На занятиях первого года обучения дети освоят Python, а затем перейдут к основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. Четыре площадки лицея расположены в Белгороде, ещё две в Старом Осколе. Для поступления школьникам нужно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем — собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

«Яндекс.Лицей» в Белгородской области работает при поддержке департамента цифрового развития региона и департамента образования.