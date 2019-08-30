Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUMПо поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственные органы СКР по Санкт-Петербургу провели и оперативно завершили расследование по факту нападения водителя и пассажира автомобиля Rolls-Royce, ехавшего по тротуару, на пешехода, сделавшего замечание дерзким нарушителям ПДД.

Фигурантами уголовного дела стали двое молодых мужчин, 1992 и 1993 годов рождения, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в хулиганстве и побоях.

По версии следствия, днем 29 июля 2019 года около одного из домов по Комендантскому проспекту обвиняемый 1993 года рождения, двигаясь по тротуару и получив от прохожего замечание, выразился в его адрес нецензурной бранью и, выйдя из машины, нанес ему не менее одного удара аэрозольным баллончиком, после чего трижды распылил его содержимое в лицо потерпевшего, а также с другим соучастником нанес пешеходу более десяти ударов кулаками по голове.

«В результате действий обвиняемых потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения, химический ожог лица и шеи», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, в сети появилась видеозапись инцидента, на которой видно, что пешеход сумел дать физический отпор сначала первому вышедшему из автомобиля злоумышленнику, а затем и двум присоединившимся к нему приятелям. В итоге хулиганы ретировались. Пешеходу же пришлось обратиться за медицинской помощью.

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