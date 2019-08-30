Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUMСуд конфисковал у петербуржца «коня Юлия» — ростовую куклу мультипликационного персонажа студии «Мельница», включая «голову, туловище и копыта». Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.

Житель Северной столицы Алексей Сычев нарядился в коня и отправился на Дворцовую площадь фотографироваться с людьми за деньги. Прав на использование образа коня Сычев не имел, так как они принадлежат создателям мультфильма «Три Богатыря», и 27 февраля текущего года предприниматель попался.

Как отмечают в суде, Сычев в этот момент был в костюме животного: «гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами». В образе определенно считывался конь Юлий «с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров». За снимок «конь» просил с прохожих по 300 рублей.

«Какого-либо лицензионного договора, заключенного с обладателями прав, либо аккредитованной организацией, на использование персонажа героя мультипликационного фильма у Сычева не имеется. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей с конфискацией костюма ростовой фигуры «Конь Юлий», состоящей из трех элементов: голова, туловище, копыта», — объяснили в суде.