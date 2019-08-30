Тбилиси, , 15:38 — REGNUM«Новый профсоюз железнодорожников» в Грузии отказался от проведения анонсированной ранее забастовки. Об этом 30 августа сообщили в компании «Грузинские железные дороги» (ГЖД).

По данным компании, представители профсоюза и руководство железной дороги решили все спорные вопросы, поэтому железнодорожники отказались от забастовки.

Стороны пришли к соглашению, что с декабря 2019 года железнодорожникам на 10% повысят заработную плату. Кроме того, с октября 2020 года сотрудники с заработной платой меньше 1250 лари ($427) будут получать премию в 200 лари ($68,4) в честь Дня железнодорожника.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа около 5 тыс. сотрудников ГЖД подписали петицию о начале забастовки с требованием повышения заработной платы на 50% и улучшением условий труда. Железнодорожники обещали устроить забастовку, но с 10 октября между «Новым профсоюзом железнодорожников» и руководством компании начались переговоры.

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